Ребенка госпитализировали с отравлением бензином в Оренбуржье

В Оренбургской области проводится проверка по факту отравления восьмилетней девочки бензином. Ребенок госпитализирован.

Инцидент произошел в Абдулино. По словам матери, девочка играла во дворе частного дома и решила выпить лимонад из бутылки. Однако оказалось, что в емкость был налит оставленный после покоса бензин. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Ребенка в больницу доставила скорая помощь. На данный момент здоровью девочки ничего не угрожает. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Ранее в Ростовской области зафиксировали первые случаи отравления грибами. У пяти человек диагностировали ботулизм. Один человек скончался.