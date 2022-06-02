Уровень воды в хабаровской реке приблизился к критической отметке

В Хабаровском крае грозит разлиться река Амгунь. Уровень воды приблизился к неблагоприятной отметке. Причиной его подъема стали обильные осадки.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 6–9 июня на реке у поселка имени Полины Осипенко прогнозируется достижение отметки 950–1000 см при неблагоприятной отметке в 900 см и при опасной отметке 950 см.

В центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Хабаровскому краю предупредили о вероятности подтопления приусадебных участков, линий связи, участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог в населенных пунктах вдоль русла реки.

Главам муниципальных образований направили рекомендации о принятии мер для предупреждения возникновения происшествий и минимизации возможных последствий.

Ранее сообщалось, что Хабаровский край получит в этом году и в следующем, 2023 году, около 500 млн рублей на восстановление дорог, пострадавших от паводков. Как сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства края, в 2020–2021 годы в результате паводков пострадало более 90 км автодорог, 17 мостов и 48 водопропускных труб. Стоимость восстановления оценили почти в 500 млн рублей.