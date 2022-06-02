Сеть доставки роллов «ЁбиДоёби» выпустит собственную криптовалюту YobiCoin

Сеть доставки роллов «ЁбиДоёби» приняла решение о выпуске собственной криптовалюты YobiCoin. Об этом 2 июня «Известиям» сообщили пресс-службе компании.

Предполагается, что данная инициатива позволит клиентам заработать. Так, холдеры смогут получать за токены еду из меню «ЁбиДоёби» и партнерских сетей, копить в #YBC кэшбек, участвовать в спецпредложениях для держателей и продажах NFT от «ЁбиДоёби» и зарабатывать на размещении токенов на бирже и хранении в кошельке до 30% годовых. Выпуск 200 млн токенов запланирован на 15 июня.

«YobiCoin позволяет связать реальный сектор услуг с цифровым миром и дает пользователям возможности для взаимодействия между пользователями сети и ресторанами. Мы верим, что будущее экономики за полной цифровизацией всех бизнес-процессов в сфере услуг и за децентрализованной торговлей и взаимодействием», — заявил основатель сети Константин Зимен.

Токен создан на базе Binance Smart Chain — блокчейна, который объединяет передовые протоколы для совместимости различных блокчейнов.

Компания планирует сжигать 5% токенов каждый год, пока от общей эмиссии не останется 30% токенов. Фаундеры отмечают: YobiCoin является дефляционным активом, предложение которого со временем уменьшается, а ценность растет. Таким образом, сжигание позволит стимулировать рост токена и повысить его ценность для холдеров.

«ЁбиДоёби» уже этим летом планирует зайти с YobiCoin в каталог децентрализованных бирж (DEX). Затем планируется создание торговой пары из YobiCoin и USDT — одну криптовалюту можно будет обменивать на другую. В то же время холдеры смогут получать еду за #YBC.

18 мая вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Елена Авакян заявила, что правовое регулирование рынка криптовалют простимулирует их использование и поможет российской экономике расширить внешние трансакционные возможности.