В Турции оценили официальную смену названия страны в ООН

Переименование Турции в официальных документах ООН на Republic of Türkiye имеет чисто символическое значение. Об этом в четверг, 2 июня, заявил «Известиям» турецкий политолог Керим Хас.

«Это переименование имеет чисто символическое значение, поскольку Turkey на английском языке означает индейку. Причем оно есть уже давно, это не было такой большой проблемой. Но турецкое руководство захотело поменять, и ему пошли навстречу. <…> Видимо, чтобы не возникало лишних ассоциаций с индейкой, турецкое руководство решило устранить недопонимание. Не думаю, что есть глубокие геополитические объяснения», — отметил он.

Как рассказал политолог, в турецком языке тоже есть такие казусы. В качестве примера Хас привел Египет, который пишется как Misir, а это слово еще означает «кукуруза».

Накануне официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация приняла решение удовлетворить просьбу Турции об изменении названия страны в соответствие с турецкими фонетическими нормами.

Название Türkiye теперь должно использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где упомянута Турция.

Ранее с такой просьбой к генсеку ООН обратился министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. По его словам, такой шаг принят Анкарой в целях «повышения престижа бренда» страны, который начал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.