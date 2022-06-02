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В Турции оценили официальную смену названия страны в ООН

Турецкий политолог Хас назвал причину изменения названия Турции в документах ООН
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Altan Gocher
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Переименование Турции в официальных документах ООН на Republic of Türkiye имеет чисто символическое значение. Об этом в четверг, 2 июня, заявил «Известиям» турецкий политолог Керим Хас.

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«Это переименование имеет чисто символическое значение, поскольку Turkey на английском языке означает индейку. Причем оно есть уже давно, это не было такой большой проблемой. Но турецкое руководство захотело поменять, и ему пошли навстречу. <…> Видимо, чтобы не возникало лишних ассоциаций с индейкой, турецкое руководство решило устранить недопонимание. Не думаю, что есть глубокие геополитические объяснения», — отметил он.

Как рассказал политолог, в турецком языке тоже есть такие казусы. В качестве примера Хас привел Египет, который пишется как Misir, а это слово еще означает «кукуруза».

Накануне официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация приняла решение удовлетворить просьбу Турции об изменении названия страны в соответствие с турецкими фонетическими нормами.

Название Türkiye теперь должно использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где упомянута Турция.

Ранее с такой просьбой к генсеку ООН обратился министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. По его словам, такой шаг принят Анкарой в целях «повышения престижа бренда» страны, который начал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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