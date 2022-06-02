Продюсер Лободы назвал гонорар певицы за выступление в России

Продюсер и концертный директор украинской певицы Светланы Лободы Леонид Дзюник считает, что артистка должна попросить прощения за критику в адрес России. Как рассказал Дзюник 31 мая, за выступления в РФ Лобода получала довольно крупные гонорары.

Так, за один концерт певице платили €75 тыс. (около 5 млн рублей). А ее райдер только на питание на один день составлял 800 тыс. рублей.

«И она еще оскорбительно высказывается в адрес России. Ты здесь обрела все, что можно было. Она должна на коленях вымаливать прощение. Все уже начинают возвращаться», — цитирует продюсера Popcornews.ru.

Ранее, 23 мая, рок-музыкант и сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров назвал предательством своего зрителя отъезд артистов из России. Музыкант также отметил, что мнения коллег по цеху по поводу политики ему неинтересны.

До этого, в беседе с писательницей Татьяной Толстой в эфире YouTube-шоу «Белый шум», состоявшегося 11 мая, Шнуров заявил, что артисты, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности, назвав эту позицию ущербной.

22 мая известный российский дрессировщик Эдгард Запашный в интервью «Известиям» удивился, почему треки многих знаменитостей, сбежавших из России, не пропали из эфиров и по-прежнему в ротации на радиостанциях. По его словам, мнение этих известных людей вообще не заслуживает никакого внимания.

2 мая известные музыканты также прокомментировали решение некоторых артистов отказаться от выступлений в России или вовсе уехать из страны на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Так, певец Николай Басков, заменивший своего коллегу Сергея Лазарева на концерте для беженцев из Донецка в Липецке, заявил, что у каждого артиста свой выбор, а у него — «за Россию, за президента, за свой народ». Он подчеркнул, что в данный момент находится в РФ.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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