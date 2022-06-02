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Фотосток Pixabay и биржа для фрилансеров Upwork заблокировали доступ для россиян

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Фото: ТАСС/Zuma
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Бесплатный фотосток Pixabay заблокировал доступ к сервису для россиян. Об этом говорится на сайте сервиса.

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При попытке зайти на сайт с российских IP-адресов появляется сообщение о том, что компания категорически осуждает специальную операцию РФ по защите Донбасса.

«В ответ на <специальную операцию РФ по защите Донбасса> Pixabay больше не доступна в России», — говорится в сообщении.

Биржа для фрилансеров Upwork также заблокировала доступ для россиян. Пользователи из России и Белоруссии 1 июня получили на почту письмо, в котором им предлагается переехать в другую страну.

«Если вы переедете в другой регион, где мы работаем, мы будем рады рассмотреть вашу учетную запись на предмет восстановления», — цитирует письмо издание «Инфо 24».

Днем ранее австралийский кросс-платформенный сервис для графического дизайна Canva сообщил о своем решении покинуть российский рынок, так как выступает против спецоперации России по защите Донбасса. Уход компании из России затронет примерно 1,4 млн пользователей.

Как указало Sydney Morning Herald, Canva решила покинуть российский рынок «из-за давления со стороны австралийско-украинского технологического сообщества и переговоров с посольством Украины».

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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