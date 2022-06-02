Военкор «Известий» заснял бой огневого отряда под Луганском

Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов 2 июня показал работу специального огневого отряда Тимура Ибриева из Чечни на луганском направлении. На кадрах можно увидеть применение реактивной артиллерии.

Кроме того, журналист запечатлел работающую в этом месте по позициям Вооруженных сил Украины российскую авиацию.

Накануне представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что силы ЛНР и России контролируют свыше 70% территории Северодонецка. По его словам, взятие города под полный контроль ожидается в ближайшее время.

Днем ранее корреспондент «Известий» Богдан Степовой сообщил, что войска ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают наступление и уже вошли в жилые кварталы Северодонецка. Кольцо окружения вокруг Лисичанско-Северодонецкой агломерации, по его словам, должно скоро замкнуться.

Как 30 мая пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, установление контроля над Северодонецком завершит освобождение всей территории ЛНР от украинских радикалов и позволит ВС РФ развить дальнейшее наступление на Славянск и Краматорск.

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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