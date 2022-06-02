HR-эксперт рассказала работникам о последствиях лжи на собеседовании

На собеседовании соискатели зачастую стремятся подать себя в лучшем виде и порой приукрашивают или недоговаривают важные детали о своих компетенциях. Руководитель группы рекрутмента сервиса поиска вакансий «Работа.ру» Юлия Субботина 2 июня в разговоре с «Известиями» предостерегла от попыток обмануть работодателя и рассказала, чем грозит такая ошибка.

Как подчеркнула эксперт, лучшей тактикой на собеседовании будет открыто отвечать на все вопросы рекрутера.



«Представьте, что на собеседовании вас обманули: пообещали дружный коллектив, хорошую зарплату, просторный офис, а по факту ничего из этого вы не получите. Разумеется, HR-менеджеры тоже могут приврать, но в результате никто не будет от этого счастлив. Именно поэтому лучше сразу избегать вранья», — посоветовала Субботина.

Зачастую причиной смены места работы являются недопонимания или конфликты с руководством и коллегами. На собеседовании соискателя могут спросить о взаимоотношениях на прошлой работе — в таком случае лучше не вдаваться в подробности и сказать, что не хотели бы говорить о внутренних делах компании. При этом не рекомендуется отзываться о прошлых коллегах плохо, отметила Субботина.

«Стоит сразу подумать о том, какие ценности для вас важны и каким вы видите идеальный коллектив и руководителя для себя. Это поможет рекрутеру сразу понять, действительно ли у вас есть определенные ценности, которые прежний работодатель не разделял, или все же есть риск, что вы конфликтный человек», — указала она.

Говоря о преувеличении собственных умений и знаний на собеседовании, эксперт отметила, что это допустимо в случае, когда соискатель уверен в способности оперативно наверстать необходимые навыки. Однако, если речь идет о ключевых умениях, существует риск того, что ложь вскроется, как только человек приступит к работе.

Также Субботина посоветовала не преувеличивать уровень своего дохода на собеседованиях. По ее словам, работодатели знакомы с этой уловкой и могут проверить реальные цифры.

«Даже если ваши запросы вполне вписывались в вилку, которую предлагает работодатель, его может сильно смутить, что соискатель хитрит подобным образом на интервью. Это может заставить его задуматься, на сколько вы в целом были честны и где еще может вскрыться ложь», — подчеркнула специалист.

В случае, если соискатель все же соврал на собеседовании и после трудоустройства ложь вскрылась, работодатель, вероятно, постарается найти повод для увольнения. При этом законных оснований уволить именно за ложь нет, только по п. 11 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса — в связи с представлением работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора.



Кроме того, многие компании перед приемом нового сотрудника на работу устраивают проверку силами внутренней службы безопасности (особенно это касается банковских сотрудников и кандидатов на роли топ-менеджеров).

«Если в вашем прошлом был какой-то эпизод, связанный с нарушениями законодательства или увольнением по статье с предыдущего места работы, о котором вы предпочли умолчать на собеседовании, при его обнаружении выяснится, что вы не только совершали серьезные ошибки в прошлом, но и не усвоили урок и продолжаете быть нечестным. В таком случае получить работу в этой компании, скорее всего, вам будет невозможно», — добавила Субботина.

3 марта директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец дал советы, как найти подходящую работу. По словам специалиста, искать вакансии стоит только на проверенных ресурсах и сайтах, потому что риск столкнуться с мошенничеством там гораздо ниже. Описание вакансии нужно изучить внимательно, все должностные обязанности и требования должны быть четко указаны, равно как и зарплатные ожидания. Если в вакансии нет конкретных формулировок, это причина насторожиться.