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Карта спецоперации России в Донбассе на 2 июня

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Специальная военная операция российских Вооруженных сил по защите населения Донбасса проводится с 24 февраля. Посмотреть, как продвигаются совместные войска России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также увидеть карту военных действий на 2 июня можно в материале «Известий».

Согласно информации Министерства обороны России на 2 июня, за сутки в общей сложности уничтожены 240 националистов, самолет Су-25, семь беспилотников, 10 танков и БМП, три установки «Град». Кроме того, по словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, уничтожены и сотни иностранных наемников на Украине.

Часть из них была ликвидирована вскоре после их прибытия в места прохождения ими доподготовки, часть — в зоне боевых действий. Например, накануне военный корреспондент Семен Пегов сообщил об уничтожении девяти наемников из Польши под Волчанском в Харьковской области.

По данным основателя проекта WarGonzo, они входили в состав диверсионной группы из 25 человек.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».

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