Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении сотен иностранных наемников на Украине
Общество
В трех регионах России запустят систему распознавания силуэтов
Армия
Силы РФ и ДНР отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое
Мир
ВОЗ связала вспышку оспы обезьян с изменением климата
Мир
Лондон заявил о планах направить на Украину ракетные системы M270
Экономика
Рубль растет к доллару и евро на торгах Московской биржи
Мир
Свыше 1,6 млн беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию
Мир
МИД Венгрии заявил о прагматичном подходе страны к газу и нефти из РФ
Мир
Хакеры заявили о предотвращении нападения Киева на Донбасс благодаря спецоперации РФ
Армия
Российские системы «Фаворит» уничтожили украинские беспилотники «Байрактар»
Мир
Армия Китая готовится к худшему сценарию из-за позиции США по Тайваню

В МИЦ «Известия» Александр Маршал расскажет о творческих планах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

6 июня в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится творческая встреча с заслуженным артистом России Александром Маршалом, посвященная его 65-летию.

В преддверии юбилея музыкант расскажет о предстоящих концертах и творческих планах.

Александр Маршал — рок-музыкант, певец и автор песен. Известен как участник групп «Аракс», «Пилигримы», «Цветы» и «Парк Горького», а также как сольный исполнитель.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022