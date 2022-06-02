В МИЦ «Известия» Александр Маршал расскажет о творческих планах

6 июня в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится творческая встреча с заслуженным артистом России Александром Маршалом, посвященная его 65-летию.

В преддверии юбилея музыкант расскажет о предстоящих концертах и творческих планах.

Александр Маршал — рок-музыкант, певец и автор песен. Известен как участник групп «Аракс», «Пилигримы», «Цветы» и «Парк Горького», а также как сольный исполнитель.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.