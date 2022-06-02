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Глава Минобрнауки Фальков пообещал сохранить бакалавриат и магистратуру в России

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Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал три причины сохранности бакалавриата и магистратуры и подчеркнул, что новая система образования в России и уход от Болонской не отменяют бакалавриата и магистратуры, а университеты отдадут предпочтение лишь специалисту по собственной инициативе.

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Первая причина, по мнению Фалькова, — это желание самих выпускников обучаться на бакалавриате и магистратуре.

«Во-вторых, у нас миллионы людей получили бакалаврское образование, а без степени магистра они не смогут дальше продвигаться, потому что у нас есть квалификационные требования к должностям, особенно на государственной гражданской службе, на правоохранительной службе», — отметил глава министерства в интервью «Коммерсанту» в четверг, 2 июня.

В-третьих, он обратил внимание на то, что перестройка системы образования не помешает планам студентов или абитуриентов.

«Все, кто уже поступил, будут спокойно учиться, программы все сохранятся. Те, кто поступит в следующем году, также будут спокойно учиться. Это ведь плавная и последовательная перестройка, которая растянется на многие годы вперед», — уверил он.

Фальков также заявил, что отныне Россия «не связана какими-то представлениями извне», она должна «ориентироваться на собственные потребности».

30 мая замглавы Министерства образования и науки в России Дмитрий Афанасьев пояснил, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской модели.

25 мая преподаватель русского языка и литературы Любовь Сойкина сообщила о необходимости взять лучшее от Болонской системы образования и добавить к этому свои собственные наработки и практики. Также она напомнила, что эта система начала полноценно работать в России лишь спустя восемь лет после принятия — в 2011 году.

В этот же день вице-спикер палаты Петр Толстой заявил, что профильный комитет Государственной думы по науке и высшему образованию совместно с правительством приступил к работе над практической реализацией по выходу России из Болонской системы.

24 мая глава Минобрнауки подчеркнул, что Россия разработает собственную систему образования. Он сказал, что она станет уникальной и будет преследовать интересы экономической сферы государства и возможности для студентов по максимуму.

В Болонскую систему входят два уровня — бакалавриат и магистратура. РФ присоединилась к ней в сентябре 2003 года.

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