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Рубль растет к доллару и евро на торгах Московской биржи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Рубль в начале торгов четверга 2 июня умеренно растет по отношению к основным иностранным валютам. Как следует из динамики торгов на Московской бирже, курс доллара по Москве опустился до 61 рубля, а евро торгуется в районе 64 рублей.

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По данным на 10:15 мск, курс доллара снижается на 0,26%, до 61,12 рубля, курс евро — до 64,28 рубля (–0,14%).

Курс доллара расчетами «завтра», открыв торги на уровне 60,99 рубля, на 10.06 мск снижается на 24 копейки, до 61,04 рубля. Евро теряет 26 копеек, до 64,12 рубля.

Как отметило 31 мая китайское издание Sina, Россия «выиграла оборонительную битву» по защите курса рубля на фоне многочисленных санкций благодаря грамотным действиям. В статье отмечается, что рубль не только восстановил свои утраченные позиции, но и укрепился более чем на 30%, став валютой развивающихся рынков.

Ранее, 28 мая, американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой этого года.

21 мая в материале издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten отмечалось, что, вопреки прогнозам, курс рубля показал положительную динамику роста и достиг рекордных значений за последние семь лет. По словам автора статьи, сохранять стабильность позволяют высокие доходы от продаж энергоносителей и укрепление торговых связей с Индией и Китаем.

24 марта аналитик УК «Альфа-Капитал» Георгий Айвазов в беседе с «Известиями» заявил, что российский рубль обновил максимумы относительно доллара США c 2018 года. Однако он не исключил, что ситуация может измениться во второй половине текущего года. По его словам, на это могут повлиять перестройка логистических цепочек и параллельный импорт.

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