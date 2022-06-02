Число пострадавших от взрыва газа в Мытищах возросло до четырех

В Мытищах после взрыва газа в многоквартирном доме госпитализировано уже четыре человека, погибшим по-прежнему числится один житель. Об этом сообщила 2 июня глава Мытищинского городского округа Юлия Купецкая.

Как отметила чиновник, ситуация с пострадавшими от взрыва жильцами дома находится на контроле властей. Они продолжают осмотры квартир второго и третьего подъездов, чтобы установить, пригодны ли они для дальнейшего проживания.

«На данный момент жители пострадавших квартир расселены в гостиницу. После первичного исследования дома жителям первого и четвертого подъездов восстановили подачу воды и электричества. Для всех, чьи квартиры пострадали в наибольшей степени, будет предоставлено временное жилье», — сообщила Купецкая в своем Telegram-канале.

Накануне прокуратура Московской области начала проверку по факту ЧП. В ходе нее будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме на улице Мира 1 июня. Предположительно, в одной из квартир на третьем этаже взорвался бытовой газ. При взрыве одну из жительниц взрывной волной вынесло из квартиры на третьем этаже. В результате она скончалась. Еще двоих — мать и ее малолетнего ребенка — доставили в больницу. Жители дома были эвакуированы, его территория огорожена.