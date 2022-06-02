Банкир из США предупредил о надвигающемся экономическом «урагане»

Экономику США скоро накроет настоящий «ураган». Об этом заявил глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон на финансовой конференции в Нью-Йорке.

«Знаете, я говорил, что надвигаются грозовые тучи, но сейчас я скажу по-другому: это ураган», — приводит его слова CNBC.

Он пояснил, что на сегодняшний день условия для американского бизнеса кажутся хорошими, но на самом деле скоро экономику накроет «ураган», к которому надо готовиться.

«Все думают, что Федрезерв может со всем справиться. Но ураган висит прямо впереди и движется на нас. Мы еще просто не знаем, будет он маленьким или окажется суперштормом «Сэнди», — пояснил Даймон.

По словам финансиста, запасов у жителей США в критической ситуации хватит только на полгода, а после этого у всех начнутся экономические трудности.

Днем ранее президент США Джо Байден заявил, что снижение стоимости продуктов питания и цен на бензин в перспективе маловероятно — причина подобной тенденции заключается в кризисе вокруг Украины.

В Америке наблюдается резкий рост цен на продукты питания, а также на топливо. В частности, 31 мая Американская автомобильная ассоциация (ААА) сообщила о том, что цена на бензин в США обновила исторический максимум и составила $4,622 за один галлон (3,785 л). При этом год назад в США цена бензина составляла $3,046 за галлон.

22 мая стало известно о том, что острая нехватка детских смесей на территории США привела к настоящим битвам между матерями в магазинах за возможность купить последние пачки.

9 мая профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова прокомментировала высокие показатели инфляции в США. По ее мнению, схлопыванию американского экономического пузыря может способствовать подрыв авторитета американской валюты, а переход международных расчетов на другие валюты после заморозки активов России может «выключить» доллар из большинства сделок.

Экономические проблемы в странах Запада начались на фоне введения антироссийских санкций в контексте проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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