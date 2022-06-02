Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском городе Талса

Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском городе Талса

2022-06-02 09:44:34

2022-06-02 09:44:34

2022-06-02 09:44:34

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