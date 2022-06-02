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Украинские войска с февраля более 900 раз обстреляли ЛНР

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Maxym Marusenko
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Украинские войска 976 раз обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) в период с 17 февраля по 2 июня. Об этом в четверг сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Всего противником применено 9985 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (14 ракет), РСЗО БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч» (1897 снарядов)», — говорится в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что в ЛНР в результате обстрелов с украинской стороны с 17 февраля по 2 июня погибли 34 мирных жителя, еще 106 человек получили ранения.

Ранее в этот день один мирный житель погиб, восемь получили ранения в результате двух украинских обстрелов территории ЛНР. Отмечается, что со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Кременная, Первомайск.

31 мая было зафиксировано три обстрела со стороны ВСУ по населенным пунктам Стаханов, Первомайск и Попасная в ЛНР. В результате погибли два человека, ранено 24 человека, из которых восемь детей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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