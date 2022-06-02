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Польша прекратит платить ежедневное пособие части украинских беженцев

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Власти Польши решили стимулировать украинских беженцев начать зарабатывать самим, а не жить за счет государственных пособий в их стране. Как сообщило 31 мая издание Rzeczpоspolita, заместитель главы министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павел Шефернакер распорядился выдавать пособия только тем, кто в нем действительно нуждается.

Кормовая база: Польша вынуждена содержать украинских беженцев за свой счет
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Так, с 1 июля Польша будет помогать финансово только инвалидам, а также беременным и многодетным женщинам, которые прибыли к ним с Украины.

«Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину», — цитирует газета польского профессора Петра Длугоша.

Как заявил Шефернакер, власти убеждены, что украинские беженцы должны стать независимыми от них и адаптироваться к новым условиям.

28 мая стало известно, что Польша попросила денег у Еврокомиссии на помощь украинским беженцам в стране. По заявлениям властей, Варшава нуждается в миллиардах евро для содержания мигрантов, притом что с начала спецоперации России по защите Донбасса в Польшу прибыло более 3,6 млн беженцев с Украины.

14 мая также сообщалось, что жители Польши потребовали от украинских беженцев вернуться на родину из-за митингов на территории их страны. Они считают поведение украинцев слишком развязным в чужой стране. Кроме того, жители Польши называют украинцев бандеровцами и задают им вопросы, как они могут защищать нацистов после того, что случилось на их родной земле.

28 марта на открытии Совета национальной безопасности польский президент Анджей Дуда сообщил, что из числа украинцев, приехавших в Польшу начиная с 24 февраля, около 1,7–1,8 млн решили остаться.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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