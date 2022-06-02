Советник главы Крыма Крючков заявил о прорыве продовольственной блокады со стороны Украины

Продовольственная блокада Крыма со стороны Украины навсегда осталась в прошлом, идет восстановление торгово-экономических связей с освобожденными Херсонской и Запорожской областями, заявил «РИА Новости» советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде Крыма со стороны Украины. Она навсегда осталась в прошлом», — сказал он.

Крючков подчеркнул, что Крым и освобожденные регионы активно восстанавливают утраченные некогда по вине украинских националистов торгово-экономические связи.

Он отметил, что прорыв блокады уже позволил существенно снизить цены на продукты на полуострове. Так, цены на сезонные овощи и фрукты в Крыму упали в 2–3 раза.

«Старожилы не помнят таких цен. Это, пожалуй, лучший ответ всем сомневающимся на вопрос, что даст России Херсонщина. Освобожденные регионы юга Украины — это зерно, овощи, фрукты. По сути, это будущая продовольственная житница России и очень хороший геополитический инструмент. Продовольствие — это новая нефть, уже в среднесрочной перспективе», — заключил Крючков.

Поставки продуктов питания и товаров из Херсонской области Украины в Крым были заблокированы радикалами в 2015 году, официально блокада была оформлена в 2016 году. Тогда полуостров переориентировал бизнес и логистические связи на материковую часть России.

5 мая Крючков заявил, что транспортная блокада Крыма со стороны Украины ушла в прошлое, в настоящий момент власти республики занимаются восстановлением транспортного сообщения с освобожденными российскими войсками Херсонской и Запорожской областями.

18 марта глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что за восемь лет нахождения в составе России Крым преодолел все пять блокад, устроенных украинскими властями. Это банковская, продовольственная, энергетическая, транспортная и водная блокады.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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