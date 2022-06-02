В лесах Красноярского края потушили природные пожары

В лесах Красноярского края полностью потушили природные пожары. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе правительства края.

За прошедшие сутки было ликвидировано семь лесных пожаров на площади 2,9 тыс. га. Очаги возгорания действовали в Богучанском, Емельяновском, Абанском районах и Дивногорске. По предварительной информации, большинство возгораний в лесах возникли из-за сухих гроз и по вине местных жителей.

«Благодаря оперативному реагированию удалось не допустить перехода огня из леса на населенные пункты и объекты экономики. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний привлекались 14 воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по оперативной информации краевого Лесопожарного центра, на 9:00 (5:00 мск) 2 июня на территории края действующих лесных пожаров нет.

В крае продолжает действовать режим ЧС, посещение лесов ограничено.

30 мая сообщалось, что за сутки удалось ликвидировать 13 возгораний общей площадью 1,6 тыс. га. Очаги действовали в 11 муниципалитетах.

В тушении были задействованы сотрудники Лесопожарного центра, специалисты из других регионов, резерва ФБУ «Авиалесохрана», сотрудники лесничеств, арендаторы. Отмечалось, что охраняют леса от пожаров более 4 тыс. человек и свыше 1,1 тыс. единиц техники.

Ранее в мае в интервью «Известиям» глава Минприроды Александр Козлов рассказал о наиболее пожароопасных территориях в этом сезоне. По данным Росгидромета и многолетним наблюдениям «Авиалесохраны», июнь-июль ожидаются сложными в 21 регионе.