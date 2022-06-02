Депутат Госдумы Шеремет предложил ускорить интеграцию юга Украины в состав России

Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил уменьшить сроки переходного периода и ускорить интеграцию регионов юга Украины, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом им было сказано в интервью «РИА Новости» в четверг, 2 июня.

«Нужно как можно скорее расставить все точки над i, чтобы дать ориентир дальнейшего пути развития освобожденным регионам. Их жители должны пошагово понимать, как будут развиваться и в каком направлении двигаться»,— подчеркнул депутат.

Он заявил, что с переходным периодом не стоит затягивать, его надо уменьшить по максимуму для того, чтобы граждане РФ могли адаптироваться, а их регионы стали полноправными субъектами Российской Федерации.

Шеремет убежден, что области Украины должны пройти путь Крыма. При этом полуостров может поделиться опытом и курировать этот процесс.

1 июня глава международного комитета Государственной думы и новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий спрогнозировал проведение референдумов в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР в июле. По его мнению, у РФ есть все ресурсы, чтобы принять новые области в свой состав.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что РФ не сомневается в возможности жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей самостоятельно определить судьбу своих регионов.

Кроме того, 1 июня секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил, что Херсонская область, Донецкая и Луганская республики войдут в состав России «вне всяких сомнений».

Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Херсонской и Запорожской областях. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сказал, что область после полноценного освобождения возьмет курс на вхождение в состав России.

31 мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион в ближайшее время станет российским.

В Донбассе продолжается спецоперация России по защите мирного населения ДНР и ЛНР, о начале которой Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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