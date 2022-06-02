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Трое военных пострадали при взрыве автомобиля в Индии

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Abbas Idrees
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Трое военнослужащих получили ранения в результате взрыва автомобиля в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом 2 июня сообщила полиция кашмирской зоны в Twitter.

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«Взрыв произошел внутри частного арендованного автомобиля в районе Шопиан. Трое индийских военных получили ранения и были доставлены в больницу», — сказано в сообщении.

По версии полицейских, в автомобиле, который был взят напрокат, уже хранилось самодельное взрывное устройство. В настоящее время идет расследование.

25 мая стало известно, что телеведущая Амрин Бхат погибла в результате атаки боевиков на союзной территории Джамму и Кашмир в Индии. Также был ранен ее 10-летний племянник.

Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку.

В середине февраля 2022-го произошло резкое обострение отношений между Индией и Пакистаном после того, как боевики напали на колонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир. Тогда погибло более 40 человек. Ответственность за атаку взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

Индия обвинила Пакистан в поддержке незаконных формирований. Исламабад отверг эти заявления, назвав их бездоказательными.

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