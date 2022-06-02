Эксперт предупредила о кризисе развивающихся экономик из-за доллара

Экономика развивающихся стран может не выдержать чрезмерного укрепления доллара и погрузиться в кризисное состояние, предупредила в четверг, 2 июня, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

«Укрепление курса доллара приведет к падению доходности ценных бумаг развивающихся стран и котировок местных фондовых рынков. Дополнительный риск связан с тем, что инвесторы активно выводят деньги из развивающихся и пограничных рынков, а также из рискованных активов в активы США», — пояснила она агентству «Прайм».

Степанова напомнила, что доллар является мировой резервной валютой, до 80% валютно-обменных операций и 2/3 международного товарооборота также приходятся на американскую валюту.

Укрепление курса доллара с ростом мировых цен на продовольствие, удобрения и углеводороды может угрожать продовольственной безопасности. И первыми под удар попадут импортозависимые страны и государства с развивающейся экономикой.

Кроме того, у этих стран могут возникнуть сложности с погашением их долларовых долгов. По мнению специалиста, рецессия мировой экономики может разбалансировать государственную долговую политику не только развивающихся стран — Бразилии, Индии, Индонезии, ЮАР и других, но и европейских государств, таких как Италия, у которой уровень государственного долга превышает 100% ВВП, притом что темпы экономического роста ниже ставок по госдолгу.

Курс доллара США с апреля стал укрепляться по отношению к китайскому юаню и валютам развивающихся стран. Это объясняется ростом процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), которая была поднята до 0,75–1% годовых, и дальнейшими прогнозами ужесточения условий, напомнила «Газета.Ru».

В частности, 4 мая ФРС не только одобрила повышение процентной ставки на полпроцента, но и допустила ее повышение на дополнительные 50 базисных пунктов (б. п.). По словам главы ведомства Джерома Пауэлла, основной фактор инфляции обусловлен проблемами с предложением, но инструменты Центрального банка нацелены только на спрос. Он добавил, что ситуация вокруг Украины и карантин на заводах в Китае могут усугубить перебои в цепочках поставок и ФРС мало что может с этим сделать.