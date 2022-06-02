В результате обстрелов ВСУ в ЛНР погиб один человек и восемь ранены

Один мирный житель погиб, восемь получили ранения в результате двух украинских обстрелов территории Луганской Народной Республики (ЛНР) за прошедшие сутки. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны ВСУ зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Кременная, Первомайск», — отмечается в сообщении в Telegram-канале представительства.

В городе Кременная погиб мужчина, еще восемь человек ранены.

По населенным пунктам были выпущены 20 снарядов из артиллерийские орудия калибра 122 мм и 14 мин из миномета калибра 120 мм.

Накануне в Кременной жертвой обстрела украинской армии также стал один человек, а восемь пострадали.

Бои за освобождение города Кременная были начаты в середине марта. 19 апреля населенный пункт полноценно начал контролироваться Народной милицией ЛНР. Спасатели быстро организовали доставку туда гуманитарной помощи, примерно 20 экс-сотрудников ГСЧС Украины перешли в МЧС ЛНР. Сейчас в Кременной живет приблизительно 7–8 тыс. человек.

28 мая корреспондент «Известий» Денис Кулага снял обстрел ВСУ во время боев в окрестностях города Золотое в ЛНР. Съемочная группа вместе с отрядом отошла к взорванному украинскими силовиками мосту, который раньше соединял Первомайск и Золотое.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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