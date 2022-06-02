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В Крыму допустили появление новых операторов связи на юге Украины

Советник главы Крыма Крючков допустил появление новых операторов связи на юге Украины
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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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В Херсонской и Запорожской областях могут появиться новые российские операторы мобильной связи. Об этом 2 июня сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Подключение из правил: операторов заставят делиться сотовыми сетями
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«Сейчас на освобожденных территориях один оператор связи, но это только начало. Возможно, появятся еще несколько. Все будет зависеть от потребностей регионов», — сказал он «РИА Новости».

30 мая стало известно, что в Херсонской области более 500 тыс. абонентов остались без сотовой связи в результате обстрелов со стороны украинских войск. Военно-гражданская администрация области обратилась к российским властям за помощью в восстановлении коммуникаций в регионе.

На следующий день на российскую мобильную связь и интернет перешли и Херсонская и Запорожская области.

Корреспондент телеканала «Известия» Леонид Китрарь рассказал, что за российскими сим-картами в Херсоне выстроились огромные очереди. Сотрудники, которые продают сим-карты, заявили, что точное количество людей, которые их приобрели, сложно посчитать.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил российский лидер Владимир Путин. Спецоперации предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ЛНР и ДНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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