В Крыму допустили появление новых операторов связи на юге Украины

В Херсонской и Запорожской областях могут появиться новые российские операторы мобильной связи. Об этом 2 июня сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Сейчас на освобожденных территориях один оператор связи, но это только начало. Возможно, появятся еще несколько. Все будет зависеть от потребностей регионов», — сказал он «РИА Новости».

30 мая стало известно, что в Херсонской области более 500 тыс. абонентов остались без сотовой связи в результате обстрелов со стороны украинских войск. Военно-гражданская администрация области обратилась к российским властям за помощью в восстановлении коммуникаций в регионе.

На следующий день на российскую мобильную связь и интернет перешли и Херсонская и Запорожская области.

Корреспондент телеканала «Известия» Леонид Китрарь рассказал, что за российскими сим-картами в Херсоне выстроились огромные очереди. Сотрудники, которые продают сим-карты, заявили, что точное количество людей, которые их приобрели, сложно посчитать.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил российский лидер Владимир Путин. Спецоперации предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ЛНР и ДНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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