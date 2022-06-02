Хакер RaHDIt рассказал о временном лишении украинских властей закрытой связи

С помощью мартовской кибератаки на украинские ресурсы хакерам группировки RaHDIt удалось лишить киевские власти закрытой связи и возможности управлять правительственными ресурсами. Такое заявление сделал 2 июня «РИА Новости» сделал один из членов этой группировки.

«В начале марта нами были взломаны более 700 сайтов украинских государственных органов, практически весь украинский правительственный интернет. Они отключили их, не смогли с нами бороться. Соответственно, на сутки все органы государственной власти, все сервера были отключены», — рассказал участник RaHDIt.

Он отметил, что хакерам удалось выключить украинцам почтовые серверы.

«Это потеря управления, потеря связи, не было защищенных каналов связи, передачи информации на сутки, что, на самом деле, сильно по ним ударило», — так он описал последствия этого шага.

Участник RaHDIt добавил, что группировка продолжит проводить подобные акции и в дальнейшем.

1 июня хакеры RaHDIt опубликовали данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины, выложив в том числе их телефоны, фотографии и адреса.

С начала специальной военной операции по защите населения Донбасса, которую Россия начала 24 февраля, группа RaHDIt ведет информационный ресурс «Немезида», где и была опубликована информация.