Саудовская Аравия назвала условие увеличения объемов нефтедобычи

Саудовская Аравия дала понять западным союзникам, что готова увеличить добычу нефти. Возможным это станет в случае, если нефтедобыча в России существенно сократится из-за усиления санкций, сообщила в среду, 1 июня, Financial Times со ссылкой на несколько источников.

Эта новость снизила цену нефти до $113 за баррель. Она появилась в преддверии ежемесячного заседания ОПЕК+, которое состоится в четверг, 2 июня, на котором группа, как ожидается, утвердит умеренное увеличение добычи в июле.

«Саудовская Аравия осознает риски и то, что не в их интересах терять контроль над ценами на нефть. Мнение Саудовской Аравии заключается в том, что, ситуация на нефтяном рынке напряженная, что и способствовало росту цен, реального дефицита пока нет», — пишет издание.

По данным источников, были дискуссии о немедленном увеличении добычи в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, о котором может быть объявлено на встрече ОПЕК+ в четверг, 2 июня. Но еще ничего не решено окончательно. ОПЕК+ всё еще может придерживаться своего плана добычи, который действовал с начала кризиса из-за пандемии. Также обсуждалось увеличение поставок, запланированное на сентябрь, и его перенос на июль и август.

Администрация США неоднократно призывала картель быстрее наращивать нефтедобычу, чтобы справиться с растущими ценами на бензин и инфляцией.

«Нисходящая траектория цен на нефть сводится к тому, насколько глубоко ОПЕК готова использовать свои резервные мощности, не поворачиваясь спиной к России. Малейшее изменение стратегии создает новый риск снижения цен на нефть», — цитирует Bloomberg управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса.

2 июня осведомленный высокопоставленный источник сообщил «Известиям» о предложении, которое сделали США Саудовской Аравии. Страну попросили нарастить поставки нефти в Евросоюз (ЕС) и исключить РФ из сделки ОПЕК+ в обмен на разблокировку поставок вооружений. Эр-Рияд не согласился на этот шаг.

1 июня опрошенные «Известиям» эксперты предположили, что сделка ОПЕК+ с высокой долей вероятности сохранится без изменений. Организация продолжит придерживаться плановых объемов увеличения нефтедобычи. Также не стоит ожидать исключения России из сделки.