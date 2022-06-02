В ГД поддержали ускорение воссоединения Херсонской и Запорожской областей с Россией

Процесс интеграции Херсонской и Запорожской областей, контролируемых Вооруженными силами РФ, в состав России следует ускорить. Такой подход позволит оперативно определить ориентиры дальнейшего пути развития регионов, о чем в четверг, 2 июня, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Их жители должны пошагово понимать, как будут развиваться и в каком направлении двигаться. Переходный период нельзя растягивать на длинное и неопределенное время. Он должен быть максимально сокращен, чтобы люди могли полноценно адаптироваться, а регионы, в которых они проживают, стать полноправными субъектами Российской Федерации», — рассказал депутат в беседе с «РИА Новости».

По его словам, Херсонская и Запорожская области должны пройти крымский путь. В свою очередь, полуостров готов поделиться приобретенным в этом направлении опытом и выступить в качестве куратора воссоединительного процесса.

1 июня глава международного комитета Госдумы и новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий спрогнозировал проведение референдумов в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках в июле. По его словам, у России достаточно ресурсов для того, чтобы принять новые регионы в свой состав.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что Москва не сомневается в возможности жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей самостоятельно определить судьбу своих регионов.

Также в среду секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, а также ДНР и ЛНР войдут в состав России «вне всяких сомнений».

Президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Херсонской и Запорожской областях. Тогда же представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион после его полного освобождения возьмет курс на вхождение в состав России.

31 мая замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил уверенность, что регион в ближайшее время станет российским.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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