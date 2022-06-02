Мемориал погибшим детям Донбасса возле посольства США сохранили

Стихийный мемориал погибшим детям Донбасса в четверг, 2 июня, по-прежнему сохраняется у посольства США в Москве.

Он был организован 1 июня и представляет собой фотографии детей и установленные рядом с ними, свечи и лампады.

Как пояснил один из участников акции, кровь этих детей, мирных жителей, «она непосредственно на руках США». По его словам, главной целью мероприятия стало желание призвать сотрудников посольства обратить внимание элиты и правительства страны на важность принятия шагов к тому, чтобы защитить детей Донбасса, их право на жизнь и свободу.

В ночь на 1 июня на стены здания посольства США в Москве спроецировали видео, в котором утверждалось, что американские военные несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса. По словам активистов, они хотели напомнить мировому сообществу, что Белый дом спонсирует украинские власти на протяжении многих лет.

До этого, 30 мая, начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Донецкой Народной Республики ДНР Дмитрий Калашников рассказал, что за восемь лет конфликта в республике погибли 117 детей, из них 35 — с февраля 2022 года. Он уточнил, что чаще всего дети погибали во время снижения интенсивности боевых действий. Они начинали чаще выходить гулять и находить неразорвавшиеся боеприпасы.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».