ФК «Локомотив» стал самым убыточным клубом в 2021 году

Московский футбольный клуб «Локомотив» стал самым убыточным клубом «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ) в 2021 году. Об этом говорится в отчете Российского футбольного союза (РФС), опубликованной 1 июня.

Согласно тексту документа, чистый убыток клуба до уплаты налогов составил 2,282 млрд рублей.

Второе место антирейтинга досталось столичному «Спартаку», чей убыток составил 1,034 млрд рублей. На третьем месте по убыточности расположился ЦСКА с минусом в 980 млн рублей. Чемпион России «Зенит» потерял 165 млн рублей по итогам прошлого года, сообщает сайт kp.ru.

Как напоминает RT, ФК «Локомотив» занял шестую строчку в чемпионате России в сезоне-2021/22. ЦСКА досталось пятое место, ФК «Спартак» — девятое. Победу в чемпионате праздновал санкт-петербургский ФК «Зенит».

Самым прибыльным клубом оказался казанский «Рубин» вылетевший в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Прибыль команды Леонида Слуцкого до вычета налогов составила 1,185 млрд рублей. На втором месте оказался столичный «Динамо» с прибылью в 157 млн рублей. Замыкает тройку лидеров тульский «Арсенал» с профицитом в 135 млн, сообщает «Спорт-Экспресс».

24 мая министр спорта РФ Олег Матыцин подписал приказ об изменении лимита на легионеров в «Тинькофф — Российской премьер-лиге» (РПЛ) с сезона-2022/23. По его словам, есть ограничения по иностранным футболистам, но клубы никто не заставляет использовать максимальную квоту легионеров.

23 марта после заседания исполкома РФС Дюков сообщил, что в сезоне-2022/23 клубы РПЛ смогут вносить в заявку на игру до 13 иностранных футболистов. На поле во время игры смогут находиться не более восьми легионеров.