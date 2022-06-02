Пресс-секретарь президента Песков заявил, что прямая линия с Путиным пройдет после ПМЭФ
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- Пресс-секретарь президента Песков заявил, что прямая линия с Путиным пройдет после ПМЭФ
Точных дат проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пока нет, однако уже точно известно, что она состоится после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом 2 июня заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Она (прямая линия. — Ред.) [будет] в любом случае после [ПМЭФ]. У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится», — сказал Песков в беседе с «РИА Новости».
ПМЭФ в этом году пройдет с 15 по 18 июня, дополняет «Газета.Ru».
О подготовке прямой линии с российским лидером Песков сообщил 18 мая.
Прямая линия с Владимиров Путиным проходит каждый год. Президент выслушивает вопросы и жалобы россиян, одновременно давая поручения ответственным лицам. В 2021 году мероприятие прошло 30 июня. Тогда глава государства ответил на 68 вопросов.
В декабре 2020 года президент совместил ежегодную пресс-конференцию с форматом прямой линии. Она продолжалась 4 часа 29 минут, за это время он ответил более чем на 50 вопросов журналистов и граждан. У россиян была возможность задать вопросы президенту через приложение «Москва — Путину».
Продолжительность прямой линии не регламентирована. Обычно Путин общается с россиянами более 3,5 часов.