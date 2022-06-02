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Reuters узнало о возможной встрече Байдена с принцем Саудовской Аравии

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Фото: TASS/DPA/Rainer Jensen
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Аппарат президента США Джо Байдена планирует его поездку на Ближний Восток в конце июня, в ходе которой он может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Об этом в среду, 1 июня, рассказало агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Как рассказали собеседники издания, поездка предварительно запланирована после саммита G7 в Германии и встречи делегаций членов НАТО в Испании. Байден намерен принять участие в саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива в Эр-Рияде для возобновления традиции ежегодных заседаний между США и странами Персидского залива, начатых при бывшем президенте США Бараке Обаме.

Уточняется, что прежде, чем Байден согласится участвовать в саммите, он хочет добиться продления перемирия в Йемене, а также выражения Эр-Риядом и Абу-Даби четкой позиции по вопросу повышения объемов добычи нефти.

25 мая портал Axios рассказал, что США и Саудовская Аравия провели секретные переговоры по добыче нефти королевством. Вашингтон неоднократно обращался к Эр-Рияду с просьбой увеличить добычу нефти, однако саудовцы пока не проявили интерес к данным призывам. Портал также отметил, что королевство придерживается соглашения с Россией об уровне добычи нефти, действие которого истекает в сентябре текущего года.

20 апреля газета The Wall Street Journal узнала о том, что разногласия между Саудовской Аравией и США достигли пика. Конфликт вызван позицией администрации Байдена в отношении соблюдения прав человека в королевстве, а также нежелании саудитов уступать требованиям американцев в увеличении количества добываемой нефти.

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