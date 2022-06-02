Месси выиграл второй трофей в составе сборной Аргентины

Нападающий ФК «ПСЖ» сборной Аргентины Лионель Месси выиграл второй трофей в составе национальной команды, когда та обыграла сборную Италии в матче континентальных чемпионов.

В архиве игрока уже есть победа на Кубке Америки в 2021 году, пишет RT.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», этот трофей стал для Месси 40-м в карьере. По их количеству он обогнал Андреса Иньесту, у которого 39 титулов.

Встреча прошла в Лондоне в среду, 1 июня, на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 3:0 в пользу Аргентины. Первые два мяча в составе аргентинцев были забиты в первом тайме. На 28-й минуте Лаутаро Мартинес с передачи Лионеля Месси поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы. А на 45-й минуте Мартинес уже сам выступил в роли ассистента, поучаствовал в голе Анхеля Ди Марии, сообщает сайт kp.ru.

Точку в матче под занавес второго тайма поставил Пауло Дибала.

Матч между Аргентиной и Италией стал первым в рамках сотрудничества Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).

В мае Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии журнала Forbes. По данным издания, за период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года аргентинец заработал $130 млн, из которых $55 млн принесли ему рекламные контракты, пишет НСН.

Месси после ухода из «Барселоны» официально перешел во французский ФК «ПСЖ» в августе 2021 года. Как сообщал телеканал «Звезда», соглашение рассчитано на два года с возможностью продления. Также в соглашении предусмотрены бонусы.