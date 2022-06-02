Байдена проинформировали о стрельбе в Оклахоме

Президенту США Джо Байдену доложили о стрельбе на территории больницы Святого Франциска в Талсе (штат Оклахома). Об этом в среду, 1 июня, сообщает телекомпания CNN.

Отмечается, что Белый дом внимательно следит за ситуацией и обратился к властям штата и местным чиновникам с предложением поддержки.

1 июня в городе Талса произошла стрельба в больнице Святого Франциска. Информация о преступлении была получена в 16:52 по местному времени, на место происшествия стражи порядка приехали четыре минуты спустя. Офицеры услышали выстрелы и добрались до места стрельбы в 17:01 по местному времени.

Муниципальные служащие рассказали о том, что подозреваемый покончил с собой. По заявлениям полиции, число погибших в результате инцидента составило пять человек. Правоохранители уточнили, что подозреваемый был темнокожим мужчиной 35-40 лет, который был вооружен винтовкой и пистолетом.