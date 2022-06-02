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Турчак, Пушилин и Беглов возложили цветы на Аллее Героев в Донецке
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Турчак, Пушилин и Беглов возложили цветы на Аллее Героев в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин совместно с секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым 2 июня посетили мемориал Аллеи Героев в Донецке. Видео с мероприятия оказалось в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, как политики возлагают цветы к монументам павшим во время защиты Донбасса воинам, в частности, к памятнику командиру батальона «Пянташка» Олегу Мамаеву.

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26 мая Денис Пушилин посетил церемонию открытия памятника Герою России и ДНР, командиру батальона «Спарта» полковнику Владимиру Жоге. Монумент был установлен на Аллее Героев.

21 апреля Андрей Турчак вместе с Денисом Пушилиным провел встречу со школьниками Мариуполя. В беседе с детьми Турчак подчеркнул, что борьба с нацизмом будет успешно завершена, а мир обязательно и скоро наступит, и сомневаться в этом не приходится.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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