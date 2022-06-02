В России возросло число заявлений о пропаже людей

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в январе–мае 2022 года принял 14,5 тыс. заявок на поиск потерявшихся людей. На данный момент найдено 10,5 тыс. человек, сообщили «Известиям» представители организации.

Почти 90% случаев исчезновения (12 981) приходится на города, остальные терялись на природе, чаще всего — в лесах. По сравнению с тем же периодом прошлого года заявок на поиск стало на 3,6% больше. Тогда их было 13 995.



Рост числа потерявшихся — устойчивая тенденция последних лет, отметил председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. За 2021 год отряд получил свыше 42 тыс. заявок на поиски, в 2020-м их была 31 тыс. Эти данные коррелируют со статистикой МВД, подчеркнул он. Согласно данным, в 2019 году были поданы заявления о пропаже 180,5 тыс. человек, в 2021-м — уже чуть больше 200 тыс.



«Рост числа пропавших связан с тем, что пожилых людей становится больше, а болезни, им присущие, молодеют. К тому же зачастую люди настолько привыкают к использованию гаджетов, что, если телефон сел, дорогу до дома они найти не могут. Особенно это касается детей», — отметил эксперт по безопасности, бывший спасатель МЧС Александр Старостин.



Чтобы упростить и ускорить поиск «ЛизаАлерт» и АНО «Центр поиска пропавших людей» три года назад начали внедрять «островки безопасности» — специальные места в отделениях банков, супермаркетах, куда потерявшиеся дети и пожилые люди могут обратиться за помощью.

С 1 июня к проекту «ЛизаАлерт» присоединилась и «Почта России». Пока «островки» появились только в Московском регионе, но в ближайшее время опыт может быть географически расширен.



Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Заблудившиеся души: почему в российских городах теряется всё больше людей»