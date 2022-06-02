Прокуратура Подмосковья начала проверку по факту хлопка газа в Мытищах

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с хлопком газа, который произошел в жилом доме в Мытищах. Об этом в среду, 1 июня, сообщается на сайте регионального ведомства.

В ходе проверки, порученной Мытищинской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, пишет НСН.

На место происшествия выехал городской прокурор Андрей Гвоздев, сообщает «Москва 24».

ЧП произошло в многоквартирном жилом доме на улице Мира ранее в этот день. На место незамедлительно выехали экстренные службы. Жителей дома эвакуировали, территорию огородили. На месте работал аварийная бригада АО «Мособлгаз», уточняет агентство городских новостей «Москва». Известно, что дом был газифицирован и после ЧП был отключен от газоснабжения.

Взрыв привел к обрушению межквартирной перегородки. Кроме того, выбиты стекла и оконные рамы. После хлопка загорелись две квартиры. В 13:03 спасатели локализовали пожар на площади 120 кв. м, сообщает сайт aif.ru.

Жительница дома напротив рассказала телеканалу «360», что в доме на Мира, 6А, предположительно, взорвался бытовой газ в одной из квартир на третьем этаже.

Другой очевидец сообщил, что при взрыве женщину «вынесло волной» из квартиры на третьем этаже. В результате она скончалась. Еще двоих доставили в больницу, в том числе малолетнего ребенка. Как уточняет телеканал «Звезда», пострадавшие — мать с ребенком. Как пишет RT, они проживали в других квартирах.

СУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.