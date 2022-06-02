МО РФ: Украина планирует обстрел России ракетными системами США большой дальности

Киев намерен разместить в городе Шостка Сумской области американские ракетные системы большой дальности для ударов по территории России. Об этом в среду, 1 июня, на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города», — приводит его слова «Газета.Ru».

Как подчеркнул генерал-полковник, таким образом украинские неонацисты собираются спровоцировать ответный огонь со стороны российских военных, а затем обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры, а также уничтожении украинского мирного населения.

По словам Мизинцева, информацию об этой провокации удалось получить в результате перехвата радиопереговоров.

Кроме того, представитель Минобороны РФ заявил, что подразделения Теробороны Украины оборудовали оружейный склад в одном из лицеев Одессы. В районе общежития и школы № 56 — траншеи и развернут опорный пункт, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась, отметил начальник Национального центра управления обороной РФ.

В ходе брифинга Мизинцев также рассказал, что Россия 1 июня провела пять гуманитарных акций, передав более 400 т предметов первой необходимости и продуктов питания жителям Донбасса, Харьковской и Херсонской областей.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

Также в среду высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал серьезным решением поставку украинской стороне РСЗО. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка Киеву американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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