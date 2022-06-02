Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

МО РФ: Украина планирует обстрел России ракетными системами США большой дальности

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев намерен разместить в городе Шостка Сумской области американские ракетные системы большой дальности для ударов по территории России. Об этом в среду, 1 июня, на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Сила — в тяжести: какие еще вооружения ЕС может отправить Украине
И к чему, по оценке России, приведет расширение этих поставок

«В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города», — приводит его слова «Газета.Ru».

Как подчеркнул генерал-полковник, таким образом украинские неонацисты собираются спровоцировать ответный огонь со стороны российских военных, а затем обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры, а также уничтожении украинского мирного населения.

По словам Мизинцева, информацию об этой провокации удалось получить в результате перехвата радиопереговоров.

Кроме того, представитель Минобороны РФ заявил, что подразделения Теробороны Украины оборудовали оружейный склад в одном из лицеев Одессы. В районе общежития и школы № 56 — траншеи и развернут опорный пункт, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась, отметил начальник Национального центра управления обороной РФ.

В ходе брифинга Мизинцев также рассказал, что Россия 1 июня провела пять гуманитарных акций, передав более 400 т предметов первой необходимости и продуктов питания жителям Донбасса, Харьковской и Херсонской областей.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

«Бьют они по площадям, поэтому уничтожают всё подряд»
В освобожденном поселке ЛНР Новотошковское пока нет света и воды, но жители уже засадили огороды

Также в среду высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал серьезным решением поставку украинской стороне РСЗО. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка Киеву американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022