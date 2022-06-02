Министр спорта РФ рассказал о ходе допингового дела фигуристки Валиевой

Российская сторона оказывает полное содействие в расследовании по поводу обнаружения допинга в организме фигуристки Камилы Валиевой, сообщил в интервью «Известиям» в четверг, 2 июня, министр спорта России Олег Матыцин.

«Расследование ведет Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в полном соответствии с регламентами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Точная информация, как только появятся результаты, будет анонсирована. Мы оказываем здесь полное содействие расследованию», — подчеркнул он.



В начале 2021 года 16-летняя Валиева выиграла чемпионат Европы, а затем в Пекине стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях в составе сборной России. Сразу после этого было объявлено, что допинг-проба Валиевой от декабря 2021 года дала положительный результат. В ней был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Несмотря на это, решением Спортивного арбитражного суда (CAS) Валиева была допущена до личного первенства Олимпиады, где заняла четвертое место. При этом расследование по делу об употреблении ею допинга продолжилось.

«Камила — лицо российского спорта, выдающаяся спортсменка, и мы не ставим под сомнение ее спортивные результаты», — подчеркнул Матыцин.

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