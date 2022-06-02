Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg рассказало о конфликте внутри администрации США из-за санкций против РФ
Экономика
Байден допустил возможность закупок нефти из России по ценам ниже рыночной
Мир
МИД РФ назвал поставки РСЗО Украине подрывом стабильности
Экономика
Российское подразделение Visa сменило название
Политика
Песков анонсировал проведение прямой линии с Путиным
Экономика
Полисы ОСАГО подорожали впервые за три года
Мир
Байдена проинформировали о стрельбе в Оклахоме
Мир
Reuters сообщило о планах США продать Украине ударные БПЛА MQ-1C Gray Eagle
Мир
Байден назвал маловероятной стабилизицию цен в США из-за кризиса вокруг Украины
Мир
ООН удовлетворила запрос Турции на изменение названия в документах
Мир
Турчак, Пушилин и Беглов возложили цветы на Аллее Героев в Донецке

Министр спорта РФ рассказал о ходе допингового дела фигуристки Валиевой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская сторона оказывает полное содействие в расследовании по поводу обнаружения допинга в организме фигуристки Камилы Валиевой, сообщил в интервью «Известиям» в четверг, 2 июня, министр спорта России Олег Матыцин.

Не у CAS: прекратится ли давление на Валиеву после ее победы в суде
И почему спортивный арбитраж отверг доводы МОК, WADA и ISU

«Расследование ведет Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в полном соответствии с регламентами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Точная информация, как только появятся результаты, будет анонсирована. Мы оказываем здесь полное содействие расследованию», — подчеркнул он.

В начале 2021 года 16-летняя Валиева выиграла чемпионат Европы, а затем в Пекине стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях в составе сборной России. Сразу после этого было объявлено, что допинг-проба Валиевой от декабря 2021 года дала положительный результат. В ней был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Несмотря на это, решением Спортивного арбитражного суда (CAS) Валиева была допущена до личного первенства Олимпиады, где заняла четвертое место. При этом расследование по делу об употреблении ею допинга продолжилось.

«Камила — лицо российского спорта, выдающаяся спортсменка, и мы не ставим под сомнение ее спортивные результаты», — подчеркнул Матыцин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Россия будет участвовать и в Олимпиаде, и в чемпионатах мира. Не скажу, что завтра»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022