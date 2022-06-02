Сотрудники СК РФ привезли гуманитарную помощь детям Мариуполя

Сотрудники Следственного комитета России привезли в Мариуполь гуманитарную помощь и раздали ее детям. Кадры акции 2 июня показал корреспондент «Известий».

«В данной точке представлено три полевые кухни, воздушные шары и детские сладости. Сегодня мы хотим видеть детские улыбки», — сказал один из сотрудников ведомства.

Гуманитарная акция была организована в двух локациях города. Множество родителей вместе со своими детьми пришли на мероприятие и поблагодарили следователей за подарки.

Это не первая акция помощи сотрудников СК жителям Донбасса. Так, 22 мая следователи раздали жителям Мариуполя воду и другие необходимые продукты. На месте работала полевая кухня. Гуманитарный груз также доставили в одну из больниц города.

На освобожденных территориях мирная жизнь налаживается. 31 мая стало известно, что в центре Луганска приступили к восстановлению многоэтажек и уличной инфраструктуры, пострадавших в результате украинских обстрелов. Программа восстановления рассчитана на три года, в нее вошло более 200 объектов.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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