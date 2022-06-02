Министр спорта РФ разъяснил право спортсменов ДНР и ЛНР на участие в соревнованиях

Спортсмены из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) постоянно приглашаются для участия в соревнованиях на территории России, сообщил в интервью «Известиям» в четверг, 2 июня, министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Мы сейчас активно с ними взаимодействуем, приглашаем для участия в наших соревнованиях, через федерации оказываем помощь в организации спортивных лагерей. Те форматы, которые мы предлагаем, позволяют людям с признанных нами территорий быть активными участниками спортивной жизни России», — подчеркнул он.

Часть граждан ДНР и ЛНР имеют и российское гражданство, поэтому в принципе не могут испытывать никаких проблем при желании соревноваться в России, пояснили в министерстве.

«Права людей не должны быть ограничены ни в коем случае. В данном случае права на участие в соревнованиях, права детей на занятия спортом. Это принципиальная позиция президента РФ и правительства. И мы как министерство спорта делаем всё, чтобы эти права для людей сохранить», — пояснил Матыцин.

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