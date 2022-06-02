Министр спорта оценил вероятность участия клубов из Крыма в чемпионате РФ по футболу

Вопрос участия футбольный клубов из Крыма в чемпионате России продолжает обсуждаться с УЕФА и ФИФА, заявил в интервью «Известиям» в четверг, 2 июня, министр спорта России Олег Матыцин.

Из высказанной им позиции следует, что в одностороннем порядке, без учета позиции международных федераций, Россия этот вопрос решать не намерена. По его словам, ради возможности российских спортсменов участвовать в соревнованиях делается «всё возможное».

«С точки зрения юридических шагов, мы сторонники соблюдать все регламенты, несмотря на претенциозное отношение к Российскому футбольному союзу (РФС). Мы не будем в одностороннем порядке нарушать договоренности и регламенты. Мы за взаимодействие и дорогу с двусторонним движением. Работа ведется, в ближайшее время мы достигнем и юридических решений. С одной стороны, есть ряд ограничений со стороны ФИФА и УЕФА, с другой — есть и движение вперед. Например, команды из студенческой лиги [Крыма] могут участвовать в российских соревнованиях», — рассказал министр.



Вопрос о вступлении федераций футбола Крыма и Севастополя в РФС обсуждается с 2014 года. Тогда из-за угрозы санкций со стороны УеФА, РФС отказался от этой идеи. В декабре 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение о запрете крымским клубам принимать участие в соревнованиях, организуемых РФС.



После начала специальной военной операции по защите Донбасса в феврале 2022 года и последовавших затем санкций УЕФА и ФИФА в отношении России, предложения о включении крымских федераций в РФС зазвучали вновь.



«Да, многое изменилось. Но агрессивных шагов, которые нарушают договоренности или регламенты, в данном случае футбольные, наверное, пока делать не нужно. Сжечь мосты мы всегда успеем. Сказать, что «вы нарушаете, значит и мы всё будем нарушать» — неверно. Я бы не стал так делать», — отметил Матыцин.



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