ООН удовлетворила запрос Турции на изменение названия в документах

Организация Объединенных Наций приняла решение удовлетворить просьбу Турции об изменении названия страны в соответствие с турецкими фонетическими нормами. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Как он подчеркнул в беседе с «РИА Новости», теперь официальным названием государства стало Republic of Türkiye вместо Republic of Turkey. Место Турции в алфавитном порядке при этом не изменится.

Отмечается, что название Türkiye теперь должно использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где упомянута Турция.

Ранее в этот день с такой просьбой к генсеку ООН обратился министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. По его словам, такой шаг принят Анкарой в целях «повышения престижа бренда» страны, который начал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По информации агентства Anadolu, турецкие власти захотели сменить прежнее название Turkey на Türkiye из-за неблагозвучности. К тому же на английском языке это слово и вовсе значится как «индейка».