Реклама
Прямой эфир

ООН удовлетворила запрос Турции на изменение названия в документах

ООН одобрила изменение названия Турции в официальных документах
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Murat Baykara
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организация Объединенных Наций приняла решение удовлетворить просьбу Турции об изменении названия страны в соответствие с турецкими фонетическими нормами. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Чудная пластика: как использовать карты «Мир» на курортах Турции
Российские туристы смогут расплачиваться в отелях картами национальной платежной системы

Как он подчеркнул в беседе с «РИА Новости», теперь официальным названием государства стало Republic of Türkiye вместо Republic of Turkey. Место Турции в алфавитном порядке при этом не изменится.

Отмечается, что название Türkiye теперь должно использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где упомянута Турция.

Ранее в этот день с такой просьбой к генсеку ООН обратился министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. По его словам, такой шаг принят Анкарой в целях «повышения престижа бренда» страны, который начал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По информации агентства Anadolu, турецкие власти захотели сменить прежнее название Turkey на Türkiye из-за неблагозвучности. К тому же на английском языке это слово и вовсе значится как «индейка».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022