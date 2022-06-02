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В Подмосковье с января выдали около 17,5 тыс. разрешений на работу такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Московской области с января текущего года выдали порядка 17,5 тыс. разрешений на осуществление таксомоторной деятельности. Об этом в среду, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

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Как рассказала зампред председателя правительства Подмосковья Анна Кротова, в качестве меры поддержки бизнеса предпринимателям, у которых автомобиль находится в собственности, срок получения разрешения был сокращен до одного рабочего дня с 28 марта. За это время больше 3 тыс. разрешений было выдано за один день, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Между тем, отметила Кротова, требования к водителям такси не изменились. Они в обязательном порядке должны проходить медицинские и технические осмотры, иметь соответствующий стаж не менее трех лет. Автомобиль должен соответствовать региональному стандарту.

В Минтрансе региона напомнили, что в Подмосковье работает порядка 93 тыс. такси, из них около 38 тыс. — индивидуальные предприниматели.

Для того, чтобы получить разрешение на таксомоторную деятельность, собственник машины должен подать заявление через портал госуслуг или обратиться в МФЦ, сообщает телеканал «360». На руках должен быть необходимый перечень документов. Также собственник должен привести машину к региональному стандарту — в свидетельстве о регистрации транспортного средства обязательна запись «белый-желтый-серый».

В мае Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, запрещающий водителям с судимостью работать таксистами. Запрет на работу в такси предусмотрен для людей с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

11 мая сообщалось, что правительство РФ одобрило разработанный Минтрансом законопроект об упрощении работы самозанятых в такси и внесло его в нижнюю палату парламента.

В случае вступления закона в силу самозанятые смогут работать в такси напрямую, самостоятельно арендуя машину. Еще одним важным нововведением, отраженным в документе, стало введение ответственности, в том числе финансовой, агрегаторов такси за ДТП.

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