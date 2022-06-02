Стрелок в Талсе был вооружен пистолетом и винтовкой

Человек, устроивший стрельбу в больнице Святого Франциска в Талсе, штат Оклахома США, был вооружен винтовкой и пистолетом. Об этом 1 июня сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителей местной полиции.

Полицейские поделились с газетой подробностями реакции правоохранителей на инцидент. По их словам, информация о преступлении была получена в 16:52 по местному времени, на место происшествия стражи порядка приехали четыре минуты спустя. Офицеры услышали выстрелы и добрались до места стрельбы в 17:01 по местному времени.

Правоохранители уточнили, что подозреваемый был темнокожим мужчиной 35-40 лет. Также полиция сообщила, что число погибших в результате инцидента возросло до пяти человек.

1 июня в городе Талса произошла стрельба в больнице Святого Франциска. Муниципальные служащие города рассказали о том, что подозреваемый покончил с собой.