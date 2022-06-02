В ФРГ обнаружили «дыры» в нефтяном эмбарго Евросоюза

Время больших антироссийских санкционных пакетов Евросоюза прошло, а введенное эмбарго на нефть из России оказалось с «дырами». Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению издания, после запрета на экспорт российской нефти ЕС достиг точки, когда цена согласованных действий против Москвы оказывается слишком высока, по крайней мере, для отдельных государств, и это касается не только Венгрии. На данный момент, подчеркнула газета, время больших санкционных пакетов в отношении России прошло.

«Не только Венгрия заблокировала сделку почти на четыре недели — Германия протолкнула эмбарго только после того, как значительно снизила свою зависимость от российской нефти», — поясняет FAZ.

Также отмечается, что эмбарго получается «с маленькими и большими дырами», поскольку Венгрия, Словакия и Чехия смогут и дальше получать поставки по трубопроводу «Дружба», хотя Германия и Польша больше не будут импортировать черное золото из его северного ответвления, что повлияет как минимум на 90% всего импорта.

Кроме того, принятые ограничительные меры вступят в силу только с 2023 года, а до этого времени, указывает издание, Россия сможет получать доход. При этом, вероятный рост цен на рынке может даже компенсировать для РФ негативный эффект от эмбарго, а время позволит заняться поиском новых клиентов.

В заключении FAZ предупреждает о риске раскола в Евросоюзе, который может вызвать дешевая трубопроводная нефть, получаемая Венгрией, Чехией и Словакией.

Ранее, 31 мая, лидерам стран — членов ЕС удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в свою очередь, заявил, что Россия найдет других импортеров нефти.

В тот же день зампредседателя комитета по энергетике Игорь Ананских, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что РФ будет терять более чем $22 млрд в год из-за эмбарго, отметил, что «в деньгах Россия не потеряет». Он также пояснил, что в силу эмбарго рассматривается уменьшение добычи нефти, которое повлечет за собой определенную нехватку ресурсов и рост цен. Ананских отметил, что только новость о согласовании странами ЕС шестого пакета антироссийских мер привела к скачку цены на нефть, она будет расти и дальше.

А уже 1 июня президент США Джо Байден заявил, что западные страны обсуждают возможность покупки российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.

Экономические проблемы в странах Запада начались на фоне введения антироссийских санкций в контексте проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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