Белый дом: кибероперации США против России не противоречат словам о нежелании конфликта

Противоречий между стремлением Соединенных Штатов Америки избежать прямой конфронтации с Россией и проведением «наступательных» кибероперации в поддержку Украины нет, заявила 1 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы не видим это таким образом», — сказала Жан-Пьер на брифинге, трансляцию которого вел официальный YouTube-канал Белого дома.

В тот же день директор Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерал Пол Накасоне сообщил, что американские хакеры провели несколько «наступательных операций» в поддержку Украины. По его словам, все действия якобы проводились в соответствии с законом.

Америка также продолжает оказывать материальную помощь Украине в контексте спецоперации РФ по защите Донбасса. В частности, 31 мая стало известно о предоставлении Вашингтоном Киеву нового пакета военной помощи на $700 млн. 1 июня президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине реактивных систем залпового огня HIMARS вместе с боеприпасами.

9 мая сервис Rutube подвергся мощной кибератаке, зайти на платформу стало невозможно. Позже сообщалось о локализации инцидента и проведении восстановительных работ. В пресс-службе Rutube подчеркнули, что третьи лица не получили доступ к видеоархиву видеосервиса. Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин 11 мая назвал эту атаку беспрецедентной.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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