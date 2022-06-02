Госдуме предложили пресечь подделку протоколов собраний собственников жилья

В России намерены пресечь подделку протоколов собраний собственников в жилых домах. В весеннюю сессию в Госдуму (ГД) планируют внести соответствующий законопроект. С текстом документа ознакомились «Известия» в четверг, 2 июня.

Проект предполагает, что в случае поступления заявления о подделке протокола собрания от собственников квартир, обладающих не менее 10% голосов от общего числа владельцев в доме, представители Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) будут обязаны обращаться в суд для признания решения недействительным.

Согласно документу, также необходимо будет регистрировать ФИО проголосовавших с их подписью, хранить протоколы собраний в общем доступе, рассылать собственникам уведомления о размещении таких списков и другое.

«Мы получаем множество жалоб граждан на подделку решений собраний собственников жилых домов. Поэтому вплотную занялись решением этой проблемы», — сказала первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Как ранее писали «Известия», сегодня около 90% решений собственников жилья фальсифицированы. На собраниях часто принимаются важные положения — о выборе управляющей компании (УК), о повышении ставок тарифа за обслуживание дома, а также о сносе домов по региональным программам реновации.

По словам Светланы Разворотневой, законопроект призван сделать прозрачнее процесс принятия решений по результатам собрания. Согласно документу, итоги поквартирного голосования без указания персональных данных должны вывешиваться в общедоступных местах, например, в подъездах, а также размещаться в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и региональных информационных системах, рассказала парламентарий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Голосовое обобщение: в РФ пресекут подделку решений собраний собственников»