Синоптики рассказали о погоде в московском регионе 2 июня

В московском регионе в четверг, 2 июня, ожидается переменная облачность и кратковременный дождь, в отдельных районах возможна гроза. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +24…+26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14…+16 градусов.

В области днем ожидается от +21 до +26 градусов, в ночное время столбики термометров опустятся до отметки +11…+16 градусов.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 5–10 м/с. Метеорологи предупреждают о порывах до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 1 июня рассказал, что теплое лето в средней полосе России станет весомой компенсацией за холодную весну. Температурный режим ожидается близким к своей климатической норме с незначительным превышением.