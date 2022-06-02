Инфекционист Тимаков назвал преимущества вакцинации в специальных пунктах

Вакцинация от COVID-19 в специальных пунктах снижает риски заболевания по сравнению с поликлиниками. Об этом в четверг, 2 июня, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«В пункты вакцинации всё-таки будут люди приходить только для вакцинации, и меньше риск будет заболеть. В поликлинику будут приходить еще пациенты, которые обращаются с различными жалобами», — пояснил он в беседе с ТАСС.

Эксперт также отметил необходимость корректной оснащенности пункта, в частности, важность того, чтобы пациент не сидел на жаре после прививки, а также не стоял в очереди.

«При погодных условиях благоприятствующих, при которых не будет риска [возникновения] высокого давления, я бы выбрал уличный пункт вакцинации, если там не надо будет стоять в очередях, при условии, что он оборудован противошоковыми наборами, как положено, и персонал ориентирован в оказании помощи», — подчеркнул Тимаков.

Ранее, 23 мая, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что, если доля иммунитета в России ослабнет, то доля штамма «Дельта» коронавируса может вырасти. При этом она отметила, что в настоящее время плотность иммунитета достаточная.

20 мая Попова напомнила о необходимости ревакцинироваться от COVID-19. Глава надзорного ведомства указала на то, что иммунитет к коронавирусной инфекции постепенно угасает, поэтому спустя шесть месяцев следует пройти ревакцинацию.

В РФ продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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