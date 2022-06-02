Reuters: США планируют продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle

Администрация президента США Джо Байдена хочет продать Украине четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle, оснащенных ракетами Hellfire. Об этом 1 июня рассказало агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники издания, Белый дом хочет уведомить Конгресс США о планируемой продаже беспилотника, выступив с заявлением об этом в ближайшие дни. Также, как отмечают источники Bloomberg, часть выделенных на военную помощь Украине средств может быть направлена на продажу дронов и обучение украинских боевиков управлению беспилотниками, однако существует возможность блокирования Конгрессом этой инициативы.

Gray Eagle может летать до 30 или более часов в зависимости от своей миссии, а также собирать большие объемы данных для разведывательных целей. Он является армейской версией более широко известного беспилотника Predator и также может нести до восьми мощных ракет Hellfire.

Ранее, 28 апреля, министерство обороны Украины попросило США предоставить разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle c ракетами AGM-114 Hellfire. Как уточнило издание Politico, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не стал комментировать газете возможность поставки Украине этих беспилотников. При этом США уже отправил Киеву несколько одноразовых беспилотников Switchblade, дополняет «Газета.Ru».

9 мая Байден подписал принятый ранее обеими палатами конгресса закон «О ленд-лизе для защиты демократии на Украине». Согласно документу, в 2022 и 2023 финансовых годах американский лидер сможет дать указание администрации США предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, «чтобы помочь повысить обороноспособность этих стран».

21 мая глава Белого дома подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. 18 мая сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву в объеме около $40 млрд. После этого инициатива поступила на подпись главе государства.

В тот же день Доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин рассказал о том, что США выгодно поставлять вооружения на Украину, так как это позволит Вашингтону зачистить мировые рынки вооружений.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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